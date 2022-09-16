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Генерал СБУ: Третий корпус армии РФ «растворился в тумане»

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  • 16.09.2022, 13:28
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Генерал СБУ: Третий корпус армии РФ «растворился в тумане»

Российское командование шокировано бегством своих войск из Харьковской области.

Генерал-майор СБУ, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун оценил силы противника на сегодняшний день. По его словам, с разных направлений (Восточного, Северо-Восточного, Южного) приходит информация о том, что оккупанты постоянно пытаются маневрировать и перекидывать части с одной стороны в другую.

«Они шокированы тем, что произошло в Харькове, причем есть отличие от того, как они отступали в апреле с Киевщины, Черниговщины и Сумщины, потому что там все-таки была команда, и они более-менее организованно «отползали», а здесь просто бегство», – сказал военный эксперт в интервью для YouTube-канала Politeka Online.

Также генерал подчеркнул, что если в апреле мы видели, как враг может снять какие-то резервы с Севера, где-то что-то «подшаманить», кого-то включить в состав, поставить вооружение и перекинуть на другой участок фронта, то сегодня о последнем крупном российском подразделении, имеющем резервы (так называемом 3-м корпусе) вообще ничего не известно.

«Последние недели о нем ничего не слышно. Где он? Что он? Куда он делся? Где он растворился? В каком тумане?» – задал риторический вопрос Виктор Ягун.

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