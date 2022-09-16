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Герой России потребовал наказать чиновников за ядерные угрозы

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  • 16.09.2022, 13:39
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Герой России потребовал наказать чиновников за ядерные угрозы
Александр Гарнаев

Летчик-испытатель Александр Гарнаев опубликовал видеообращение.

Летчик-испытатель, Герой России Александр Гарнаев потребовал от директора ФСБ Александра Бортникова привлечь к уголовной ответственности депутатов и чиновников, угрожающих применением ядерного оружия и разжигающих межнациональную рознь. Свое заявление он отправил адресату в августе, а сейчас опубликовал в соцсетях, сообщает «Радио Свобода».

Угрозы применения ядерного оружия, звучащие на федеральных каналах от российских чиновников и депутатов, в соответствии с международным правом являются легитимной причиной для ядерного удара по территории России, - считает Гарнаев. Поэтому выступления чиновников и депутатов, грозящих с телеэкранов применить ядерный потенциал в Украине, необходимо пресекать и наказывать в соответствии с УК РФ, говорится в его заявлении.

«В настоящее время происходит преступная публичная активность ряда общественных и официальных должностных лиц, государственных деятелей, депутатов Государственной думы Российской Федерации, несущая прямую угрозу государственной безопасности и конституционному строю РФ, жизни и здоровью граждан России… моей семьи и мне лично», – считает Гарнаев.

В пример он приводит выступления депутатов Госдумы Алексея Журавлева и Евгения Федорова, Михаила Делягина и Вячеслава Никонова, а также бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. От Бортникова Гарнаев потребовал немедленно принять меры для «пресечения противозаконной публичной деятельности в СМИ несущей непосредственную угрозу государственной безопасности России, привлечения виновных к уголовной ответственности».

Александр Гарнаев ссылается на Договор о нераспространении ядерного оружия и устав ООН. «Юридическим основанием применения ответных мер в адрес ядерной угрозы со стороны членов совета безопасности «ядерного клуба» является не применение ядерного оружие, а просто угроза ее применения. И все эти безответственные люди, которых преступно транслируют федеральные телеканалы изо дня в день снижают юридический порог применения ядерного оружия против моего отечества, против моих 6 детей», – объясняет летчик.

Вместе со своим заявлением Гарнаев опубликовал видеоролик с рассказом о том, как его вызывали сотрудники ФСБ на беседы после его критических высказываний на фоне войны в Украине.

Александр Гарнаев потомственный летчик-испытатель, с 1987 года работал летчиком-испытателем в ОКБ имени А.И. Микояна. Он провел испытания десятка моделей военных самолетов, опытных ракет и различных систем авиационного вооружения. В 2021-2022 – председатель правления «Клуба героев».

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