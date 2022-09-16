Доллар и евро подорожали на торгах в Минске 16.09.2022, 13:42

Российский рубль подешевел перед выходными.

Доллар и евро на торгах 16 сентября подорожали, юань и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро подорожал на Br0,0014 до Br2,5339 за 1 евро.

Доллар стал дороже на Br0,0034 - его курс составил Br2,5355 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,022 до Br3,6044 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0172 и составил Br4,2216 за 100 российских рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».