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Известный украинский доктор поставил на место российскую журналистку

  • 16.09.2022, 13:50
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Известный украинский доктор поставил на место российскую журналистку
Евгений Комаровский

Россияне часто напоминают советских бабушек под подъездом.

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на примере бабушек под подъездом и детских подгузников четко объяснил России, почему последней не стоит лезть в дела Украины. Он также резко ответил российской журналистке Ирине Шихман на вопрос о «его притеснении из-за русского языка» в родной стране.

Соответствующие заявления прозвучали в эфире авторского проекта Шихман «А поговорить?» на YouTube-канале россиянки. Во время беседы Комаровский не сдерживал эмоций и говорил с присущей ему чрезмерной эмоциональностью.

Ведущая Ирина Шихман поинтересовалась у доктора, который в быту говорит преимущественно на русском, ругаем ли он в Украине за «язык агрессора».

Комаровский поставил на место российскую журналистку из-за языка и попросил Россию не совать нос в дела Украины

«Властью не ругаем. Большинством населения не ругаем. А определенными маргиналами, которые появляются в комментариях, возможно, и ругаем. Но я на это не очень реагирую», – ответил собеседник. Но подчеркнул: в любом случае языковой вопрос, как и другие проблемы Украины, вообще не касаются России.

Комаровский потребовал от страны-агрессора не лезть «в чужой огород» и напомнил россиянам о привычке советских людей совать нос в дела других.

«Есть типичная наша черта, с которой я борюсь все время. Это когда бабушки на лавке обсуждают очередной скандал в квартире Ивановых. И когда Иванова, которая ночью скандалила, выходит из подъезда, ей все дают советы, как ей себя вести.И абсолютное большинство бабушек на территории бывшего Советского Союза или это поколение СССР, выросли в той идеи, что вмешиваться в дела соседей уместно. Как я всегда говорю: это не ваше дело, писает ребенок в подгузник или в горшок. Когда ребенок нагадит у вас под дверью, на коврик, от тогда это будет ваше дело. Если вы хотите хайп, надо написать статью о том, что только одноразовый подгузник. Или мать, которая отказывается стирать пеленки, это мачеха», – отметил украинский ведущий.

То же самое касается поучений женщин, которые не проводят на кухне 24/7.

«В XXI веке женщина не должна стоять раком на кухне, а должна жить нормальной жизнью. И для этого есть пищевая промышленность, которая выпускает качественные продукты. Но тут же появляется куча матерей-героинь, которые кричат: «Да вы что?! Вам жалко ребенку приготовить?» Остальные начинают ругаться. Если вы не травите ребенка, если ваш ребенок бодр, весел, и ему нравится, что вы ему ставите на стол, это не дело всех остальных, чем вы ребенка кормите!» - привел еще один пример Евгений Комаровский.

Он также подчеркнул, что не представляет никакого совместного будущего Украины и России, кроме забора: «И я вижу этот забор очень высоким, прям до неба. Думаю, лет через 30 он начнет медленно опускаться, а может, и нет».

«Есть ли у меня проблемы? Нерешаемых нет. Есть ли у моей страны проблемы? Есть. Война очень многие вещи окрасила исключительно в черный и белый цвет. Нет места полутонам», – добавил педиатр.

При этом Комаровский пояснил, почему считает важным просвещение россиян и донесение к ним информации с нашей стороны.

Комаровский поставил на место российскую журналистку из-за языка и попросил Россию не совать нос в дела Украины

«Пока мы тратим людские жизни и огромные ресурсы на существование с соседом, который тут «спецоперирует», меня очень волнует то, чтобы на этой сопредельной территории еще у кого-то открылись глаза, кто-то понял, что Комаровский не относится к притесняемому. Что здесь реально есть проблемы, но нет проблем, которые являются поводом к тому, чтобы обстреливать жилые кварталы городов из систем залпового огня», – сказал он.

Комаровский также рассказал об опасности имперского мышления, которое присуще россиянам и которое так «ненавидит каждый житель Украины».

«Имперскость – это желание привить кому-то свои правила игры. Человеку, государству, общности людей. Навязать некую модель, в которой заинтересована страна или человек, генерирующая эту самую модель. Соседка на лавочке – это бытовая имперскость. Это смешно, вне всякого сомнения. Бытовая имперскость заканчивается мордобоем. Имперскость государственная заканчивается войной, убийством, огромным количеством преступлений», – напомнил ведущий.

«Одним из признаков этого мышления является попытка любого человека лезть в чужой огород и решать, что вы посадили в вашем огороде. Пока я посадил в своем огороде, пока мои удобрения не летят на вашу территорию, это вас не трогает. Вот и все!» – подытожил доктор Комаровский.

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