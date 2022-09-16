«Чмоня вернулся под конец жизни к той же униженной роли, с которой ее начинал»8
- 16.09.2022, 13:59
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Белорусы прокомментировали позор Лукашенко на саммите в Самарканде.
В четверг, 15 сентября, главы государств, участвующие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, провели неформальную беседу.
Камеры зафиксировали попытку Лукашенко завязать разговор с лидером Таджикистана, но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил его болтовню. Лукашенко пришлось плестись позади лидеров центральноазиатских государств, сопровождая Путина, которого тоже обделили вниманием.
Мы посмотрели, какую реакцию это вызвало у читателей сайта Charter97.org.
«Два придурка, которые уже всех достали. Вот друг с другом пусть и общаются».
«Так с бульбафюрером и путлером никто здороваться не хочет. Эти два маразматика стоят друг-друга».
«Лукашенко это ручной песик Путина».
«Чмоня вернулся под конец жизни к той же униженной роли, с которой ее начинал. И это только начало...»
«Конец будет всем прикорытным чинушам, когда шкловский тунеядец вернется и будет над ними самоутвержаться».
«Этот картофельный дед, с каждым разом становится все смешней и смешней».
«Главное, что галстук у деда отобрали, чтоб петлю себе не смастерил. Про шнурки зря забыли».
«Лукашенко продемонстрировал, что у него нет собственного достоинства».
«Жалко смотреть. Старики уже еле ноги передвигают, но отчаянно цепляются за власть и всячески препятствуют прогрессу».
«Неужели генералы РФ и РБ тоже захотят попасть в отряд опущенных разряда мирового признания вместе с этими двумя псами? Пора бы им отправить их туда, где и их послушают — на концерт к Кобзону», — пишут читатели сайта Charter97.org.