«Чмоня вернулся под конец жизни к той же униженной роли, с которой ее начинал» 8 16.09.2022, 13:59

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Белорусы прокомментировали позор Лукашенко на саммите в Самарканде.

В четверг, 15 сентября, главы государств, участвующие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, провели неформальную беседу.

Камеры зафиксировали попытку Лукашенко завязать разговор с лидером Таджикистана, но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил его болтовню. Лукашенко пришлось плестись позади лидеров центральноазиатских государств, сопровождая Путина, которого тоже обделили вниманием.

Мы посмотрели, какую реакцию это вызвало у читателей сайта Charter97.org.

«Два придурка, которые уже всех достали. Вот друг с другом пусть и общаются».

«Так с бульбафюрером и путлером никто здороваться не хочет. Эти два маразматика стоят друг-друга».

«Лукашенко это ручной песик Путина».

«Чмоня вернулся под конец жизни к той же униженной роли, с которой ее начинал. И это только начало...»

«Конец будет всем прикорытным чинушам, когда шкловский тунеядец вернется и будет над ними самоутвержаться».

«Этот картофельный дед, с каждым разом становится все смешней и смешней».

«Главное, что галстук у деда отобрали, чтоб петлю себе не смастерил. Про шнурки зря забыли».

«Лукашенко продемонстрировал, что у него нет собственного достоинства».

«Жалко смотреть. Старики уже еле ноги передвигают, но отчаянно цепляются за власть и всячески препятствуют прогрессу».

«Неужели генералы РФ и РБ тоже захотят попасть в отряд опущенных разряда мирового признания вместе с этими двумя псами? Пора бы им отправить их туда, где и их послушают — на концерт к Кобзону», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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