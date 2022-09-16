«Снесло два этажа»: террорист Гиркин устроил истерику из-за взрывов в Херсоне 8 16.09.2022, 14:05

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Со слов диверсанта, удар был «давно ожидаем».

Днем в пятницу, 16 сентября, Херсон содрогнулся от мощного взрыва. Предварительно, под удар попало здание Апелляционного суда, что рядом с областной администрацией, пишет dialog.ua.

О мощнейшем взрыве местные паблики начали писать примерно в 11:00. «Нет больше здания Апелляционного суда. Ударом снесло два этажа», - сообщают жители города.

Оккупанты обвиняют в инциденте ВСУ. Они уверяют, что удар был нанесен по зданию во время совещания местных гауляйтеров - так называемых «глав администраций городских и муниципальных округов».

«Я не поняла, что произошло…. дым, звон в ушах. Я пришла в себя, когда меня кто-то тащил в неизвестном направлении», - рассказала коллаборантка Екатерина Губарева, назначенная Москвой заместительницей главаря оккупационной администрации Херсонщины.

Предварительно, при ударе погибли четыре человека. Такую цифру называют коллаборанты и пропагандистские СМИ России. Украинская сторона, что важно, не комментирует информацию. Подтверждения, что удар был нанесен именно украинской армией, нет. Не исключено, что армия Путина сама обстреляла Херсон для эскалации ситуации.

Прокомментировал инцидент и военный преступник, офицер ФСБ РФ Игорь Стрелков (Гиркин). Он пишет в Telegram о «прямом попадании» по зданию «временной военно-гражданской администрации». Примечательно, что, со слов диверсанта, удар был «давно ожидаем».

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