В Минске закрылся культовый бар «Граффити» 2 16.09.2022, 14:10

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Из заведения уже вывезли аппаратуру.

Культовый бар Граффити, работавший в Минске с 1999 года, закрылся. Как сообщает citydog.io, об этом написал на своей странице в Instagram управляющий заведения Ник Моторин.

«Эпоха идет отдыхать. Спасибо огромное всем людям. Вы – наше сердечко», – написал Моторин.

На официальных страницах бара сообщений о закрытии еще нет, но информация подтвержденная. Из заведения уже вывезли аппаратуру.

Напомним, что история культового минского клуба началась в 1999 году. За это время в «Граффити» выступали многие зарубежные и беларуские музыканты. За год умудрялись давать по 300 концертов.

В 2019 году бар хотели продать, чтобы найти площадку побольше. В апреле 2021 бар закрыли – тогда команда клуба просила о помощи: нужны были деньги на оплату штрафов, аренды и коммуналки, чтобы снова открыться.

«На данный момент мы уже собрали штрафы от трех органов, а также на повестке оплата аренды и коммунальных. Обращаемся к тем, у кого есть возможность, задонатить нам любую для вас удобную сумму – нам она очень сильно поможет. Напишите нам, кто это сделал, – мы придумаем, как вас отблагодарить».

Сейчас, в сентябре 2022 года, бар закрылся окончательно.

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