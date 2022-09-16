«Деревню сами отдали»: оккупант рассказал об изменениях на фронте в Херсонской области 3 16.09.2022, 14:13

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иллюстрационное фото

Российский солдат пожаловался, что не понимает «план» своего командования.

Российский оккупант рассказал, как изменилась линия фронта в результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Одну деревню украинские защитники отбили в сражении, а из второй оккупанты сами отступили.

Перехват разговора военного РФ с девушкой опубликовало Главное управление разведки МО Украины.

Сначала собеседница оккупанта упомянула, что ВСУ освободили Изюм и спросила, что творится на фронте. По ее мнению, ранее «все было нормально, а теперь творится какая-то х…ня».

«Ну, мы одну деревню про…ли, одну сами отдали. Пока что так у нас», — ответил девушке военный.

Затем собеседница рассказала о панике среди жителей РФ. Мол, все скидывают новости об успешном контрнаступлении ВСУ и не понимают, почему российская армия бежит.

«Ну, все время так вот. На Киев заходили ВДВ, все захватили. Когда вышли — отжали обратно; на Изюм заходили — отбили. С Изюма ушли — отжали обратно. Сейчас здесь вот давят…», — продолжил оккупант.

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