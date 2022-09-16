Ученые выяснили, на что обращают особое внимание собаки в окружающем их мире 2 16.09.2022, 14:16

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Опубликованы результаты нового исследования американских специалистов.

Американские ученые провели исследование пока только на двух собаках, чтобы выяснить как эти животные видят окружающий их мир. С помощью аппарата МРТ и с использованием искусственного интеллекта, нейросети, ученые получили интересные результаты эксперимента, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Группа ученых из Принстонского университета использовали искусственный интеллект для того, чтобы расшифровать визуальную обработку мозгом собак увиденных ими видеороликов.

- Хотя мы провели исследование только на двух собаках, все же мы больше узнали о том, что происходит в их мозге, когда они обрабатывают увиденную информацию. Я думаю дальнейшие исследования дадут еще большее представление о том, как работает разум этих животных, — говорит Эрин Филлипс из Принстонского университета.

Для своего эксперимента ученые создали три 30-минутных видеоролика. Они сняли бегающих собак, людей, которые взаимодействовали с этими собаками, также на видео были показаны едущие автомобили, взаимодействия людей друг с другом, также кошки и собаки, которые находятся рядом.

Двух собак поместили в аппарат МРТ и показывали эти видеоролики в течение трех 30-минутных сеансов. Эти видео ученые разделили временными метками для идентификации таких классификаторов, как объекты (собаки, люди, транспортные средства или другие животные) и действия (такие как бег, общение, прием пищи или игра).

В это время ученые сканировали мозг собак и данные передавались в нейросеть, которая обрабатывала полученную информацию. В рамках исследования ученые также попросили двух добровольцев также смотреть эти видеоролики и их мозг также сканировали с помощью МРТ.

ИИ смог сопоставить данные человеческого мозга с данными мозга собак. В результате ученые выяснили, что существует большая разница в восприятии мира между человеком и собакой.

- Наши результаты показывают, что собаки гораздо лучше визуально настроены на действия, чем на то, кто или что выполняет эти действия. Мы, люди, очень объектно-ориентированы. Собаки, похоже, меньше озабочены тем, кого или что они видят, и больше озабочены тем, что делают эти объекты, — говорит Филлипс.

По словам ученой, собаки, имеют существенные отличия в восприятии мира по сравнению с людьми. Они различают только оттенки того, что мы воспринимаем как синюю и желтую части спектра, но они имеют более высокую плотность зрительных рецепторов, которые чувствительны к движению.

- Это может быть связано с тем, что собакам нужно больше знать об угрозах в окружающей их среде, чем людям. Мы больше полагаемся на зрение, но у собак более важную роль играет обоняние. Их мозг обрабатывает совокупность этой информации, которую они получают, — говорит Филлипс.

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