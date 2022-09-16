Путин прилетел в Самарканд за новой порцией унижений 3 Лилия Корнилова, «Обозреватель»

16.09.2022, 14:28

7,690

Визит главы РФ не задался с первых минут.

Президент России покинул бункер и прилетел в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15–16 сентября. Международная организация основана в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, в роли государств-наблюдателей выступают Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, государств-партнеров — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите будут обсуждать широкий круг вопросов от укрепления экономических связей до усиления потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, на повестке дня оформление членства в организации Беларуси. Как пишет российская пресса, у президента РФ запланированы встречи с коллегами из КНР, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Турции.

Визит Владимира Путина в Самарканд не задался с первых минут. Президента России у трапа встречал премьер-министр Узбекистана, которому тот не подал даже руки. Для сравнения, других гостей, например, председателя КНР Си Цзиньпиня, президент Узбекистана встречал лично с караулом и прочими почестями.

Настроение российскому лидеру омрачило обострение на армяно-азербайджанской границе. В ночь на 13 августа Армения обвинила Азербайджан в обстрелах приграничных районов, на что в Баку заявили, что ответили на «диверсию» со стороны Еревана. Обе стороны признали потери. Армения обратилась к ОДКБ согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, который предусматривает принцип коллективной обороны по аналогии со статьей 5 Вашингтонского договора. Но ОДКБ, где первую скрипку играет Россия, проигнорировала запрос о военной помощи (как и все предыдущие). В организации «выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами» и снарядили в зону обстрелов миссию для оценки событий. Тем временем Анкара, в отличие от Москвы, продолжает поддерживать Баку — подтверждая не словами, а реальными действиями сделанное ранее Реджепом Эрдоганом заявление о том, что «весь мир должен знать, что Турция рядом с Азербайджаном».

В кулуарах говорят, что в Ереване пригрозили выходом из ОДКБ. Вслед за Арменией якобы на выход в январе 2023 года собрался Казахстан, который активно сотрудничает с США, Китаем и Турцией. После выхода этих стран останутся Россия, Беларусь, а также Таджикистан и Киргизия, у которых есть нерешенный территориальный спор (14 сентября на киргизо-таджикской границе произошла очередная перестрелка). Кремлевский проект под названием «ОДКБ» доживает последние дни, что не может не портить настроение президенту России.

И пока Путин демонстративно обнимался на саммите ШОС с президентами Азербайджана и Турции (премьер Армении на саммит не приехал из-за обострения обстановки), смотрел на салют и угощался самсой стало известно, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на предстоящих выходных планирует посетить Армению, чтобы выразить поддержку. Ожидается, что в Ереване она проведет встречу с премьером Армении и другими официальными представителями правительства. В поездке Нэнси Пелоси будет сопровождать конгрессвумен с армянскими корнями Джеки Шпейер.

Ранее МИД РФ обвинил ЕС в попытках вытеснить Россию из Закавказья. Как заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар, Евросоюз хочет вытеснить Россию из Закавказья и пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном. По его словам, ЕС активизировал действия на фоне антироссийской «санкционной кампании» и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ. В интервью «РИА Новости» он заявил, что в Евросоюзе «даже не скрывают, что главная цель — вытеснить Россию из Закавказья». По его мнению, это «геополитические игры с нулевым результатом». Кремль как собака на сене — у Путина было 20 лет на решение конфликта, но он ничего не сделал и теперь рассказывает о попытках «вытеснить Россию из Закавказья».

На фоне этих и прочих неудач лежачего российского лидера не пнул только ленивый. До 24 февраля Владимир Путин разъезжал по постсоветскому пространству в роли такого себе хозяина, а сейчас — он гость, причем нежеланный. Президент России, который раньше всегда опаздывал на встречи с первыми лицами государств и организаций, 15 сентября покорно топтался в ожидании президента Киргизии. Ранее аналогичный трюк с ним провернул президент Турции. В кулуарах говорят, что Садыр Жапаров задержался неспроста и не по собственной инициативе, ведь государственный долг Киргизии перед экспортно-импортным банком Китая составляет 43% ВВП страны.

Впрочем, главное внимание 15 сентября было приковано к переговорам Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым российский лидер с глазу на глаз не беседовал со времен Олимпийских игр в Пекине. На встрече президент России заявил, что «высоко оценивает сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом». Напомним, «сбалансированная позиция» Китая состоит в том, что Пекин, не афишируя, присоединился к западным санкциям и задешево скупает сырье. Например, крупнейший в КНР производитель смартфонов Huawei вывел штат из РФ. Huawei, Lenovo и Xiaomi по-тихому покинули российский рынок, чтобы не попасть под вторичные санкции. Китайская мотостроительная Weichai остановила поставки газовых двигателей попавшему в санкционный список «КамАЗу». Автоконцерн Chery отказался от выпуска авто на площадке Уральского автозавода из-за санкций, наложенных на УАЗ. Если бы Россия взяла Киев за три дня, Китай, вероятно, занял бы однозначную позицию, но сейчас, когда видны признаки перелома в пользу Украины, вряд ли это произойдет. С каждым днем репутационные риски в связи с поддержкой Кремля для Китая растут, так что Пекин будет и дальше рассматривать Россию не как равноправного партнера, а как поставщика дешевого сырья.

Но сколько веревочке не виться, а конец будет. Накануне встречи Белый дом призвал Китай не иметь дел с Путиным. «Мы не думаем, что кто-то должен оставаться в стороне. Весь мир должен выступить против того, что делает господин Путин. Сейчас не время вести с ним дела как обычно», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Отсидеться, пока российская армия убивает украинцев, не получится. Например, ранее звучали опасения, что Россия будет обходить санкции с помощью Казахстана. Но 15 сентября министр иностранных дел республики сказал, что сделки казахстанских компаний с РФ, которые потенциально могут нарушать санкционный режим, находятся на контроле властей США и ЕС. «Казахстан не подпадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с Еврокомиссией и администрацией США», — заявил он.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».