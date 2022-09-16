Белорусским биатлонистам продлили отстранение от международных соревнований

Белорусским биатлонистам продлили отстранение от международных соревнований3
- 16.09.2022, 14:29
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Это произошло по причине российской вооруженной агрессии против Украины.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Как пишет «Зеркало», об этом сообщила 16 сентября пресс‑служба организации в Twitter.
«Конгресс принял запрос, направленный Исполнительным комитетом, отстранить Российскую и Белорусскую федерации до тех пор, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU», — сообщила пресс-служба организации.
Решение было принято большинством голосов (за — 40, против — 1, воздержались — 4, один голос признан недействительным).
Напомним, в феврале из‑за российской вооруженной агрессии против Украины IBU запретил россиянам и белорусам выступать на международных стартах с национальной символикой. В начале марта IBU полностью отстранил россиян и белорусов от своих соревнований.