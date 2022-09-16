«Хочется просто работать, а не воевать с ветряными мельницами» 16.09.2022, 14:36

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В Беларуси анонсированы еще более жесткие условия ведения бизнеса.

«Власть» максимально старается приблизить момент, когда Лукашенко мог бы пожать руку последнему ипэшнику, как он давно хотел. Анонсированы ещё более жёсткие условия ведения бизнеса с 2023 года — повышение налогов и больше бумажной волокиты.

Результаты такой политики — часть предпринимателей будет закрываться или уходить в тень. «Еврорадио» поговорило с белорусским ИП и узнало, что он собираются делать в случае нововведений.

До начала войны в Украине Владимир (все имена в тексте изменены в целях безопасности) работал как ИП на украинскую IT-компанию. Война подтолкнула закрыть своё дело.

— Мне дали понять, что переводить деньги в Беларусь партнёры не будут. На этом всё и остановилось. Я их понимаю, никаких претензий не имею. Поэтому как ИП в Беларуси с начала войны не работаю. И в целом собирался закрывать его ещё до этих нововведений, так так вроде с 2023-го собирались убирать льготы и ранее.

Кроме того, Беларусь стала слишком токсичной юрисдикцией, подчёркивает собеседник.

— У меня нет планов держать ИП открытым. Не вижу, как можно нормально работать из Беларуси по моему профилю. Горизонт планирования крайне маленький, много непонимания с точки зрения получения оплаты труда плюс закручивание гаек. Хочется просто работать, а не воевать с ветряными мельницами.

Сейчас я на отдыхе в Грузии. Пока никаких планов нет, просто отдыхаю и смотрю, что происходит. Тут приятный климат и красивая природа.

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