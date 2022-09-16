Глава СНБО прокомментировали пьянство высшего российского военного командования 3 16.09.2022, 14:41

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иллюстрационное фото

Алкоголь и Россия – это как близнецы.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов не исключает того, что высшее российское военное командование злоупотребляет алкогольными напитками.

Об этом шла речь в его интервью львовскому телевидению, запись которого опубликовали на странице СНБО в Facebook.

Данилова спросили, верит ли он в заявления российских журналистов о том, что президент РФ Владимир Путин обеспокоен пьянством близкого окружения.

«Судя по тому, как они себя ведут, что они пишут в определенных мессенджерах – это не только «вера», это многочисленные подтверждения этих вещей», – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, пьянство и Россия – «это как близнецы», и россияне постоянно этим занимались.

Секретарь СНБО добавил, что нужно различать россиян и народы, которые они колонизировали.

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