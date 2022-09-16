Глава СНБО прокомментировали пьянство высшего российского военного командования

Глава СНБО прокомментировали пьянство высшего российского военного командования3
- 16.09.2022, 14:41
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Алкоголь и Россия – это как близнецы.
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов не исключает того, что высшее российское военное командование злоупотребляет алкогольными напитками.
Об этом шла речь в его интервью львовскому телевидению, запись которого опубликовали на странице СНБО в Facebook.
Данилова спросили, верит ли он в заявления российских журналистов о том, что президент РФ Владимир Путин обеспокоен пьянством близкого окружения.
«Судя по тому, как они себя ведут, что они пишут в определенных мессенджерах – это не только «вера», это многочисленные подтверждения этих вещей», – сказал секретарь СНБО.
По словам Данилова, пьянство и Россия – «это как близнецы», и россияне постоянно этим занимались.
Секретарь СНБО добавил, что нужно различать россиян и народы, которые они колонизировали.