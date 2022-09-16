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В Китае сгорел небоскреб China Telecom

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  • 16.09.2022, 14:40
  • 4,490
В Китае сгорел небоскреб China Telecom

Внутри здания были люди.

В китайском городе Чанша вспыхнул небоскреб государственного телеком-оператора China-telecom. В момент возгорания в здании находились люди.

Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, в здании хранилось 35 тонн топлива для серверов. Небоскреб вспыхнул буквально за 20 минут.

В момент возгорания в высотке находились люди, поэтому число жертв может исчисляться в несколько сотен человек.

Пользователи сети публикуют кадры изнутри 200-метрового небоскреба.

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