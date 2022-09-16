В Китае сгорел небоскреб China Telecom

В Китае сгорел небоскреб China Telecom7
- 16.09.2022, 14:40
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Внутри здания были люди.
В китайском городе Чанша вспыхнул небоскреб государственного телеком-оператора China-telecom. В момент возгорания в здании находились люди.
Об этом сообщает Reuters.
По данным СМИ, в здании хранилось 35 тонн топлива для серверов. Небоскреб вспыхнул буквально за 20 минут.
В момент возгорания в высотке находились люди, поэтому число жертв может исчисляться в несколько сотен человек.
Пользователи сети публикуют кадры изнутри 200-метрового небоскреба.
Massive fire engulfed a high-rise office building in downtown #Changsha, capital of China's southern province of Hunan,— Prince Raj Suraj (@PrinceRajSuraj1) September 16, 2022
Dozens of storeys of the more than 200m-tall China Telecom building "burned with great intensity", sending thick smoke into the sky#China #FIRE pic.twitter.com/CcPKupFhGP
В Китае произошел лютый трэш: в городе Чанша за 20 минут полностью сгорело здание China-telecom. Сообщается, что там хранилось 35 тонн топлива для серверов, а количество жертв может исчисляться в несколько сотен человек. pic.twitter.com/kiXwGksh4g— StingBrain (@StingBrain) September 16, 2022
مبنى China-Telecom في #الصين 🇨🇳— مبارك محمد نبشي 🇩🇿 (@b737m) September 16, 2022
فيديو آخر#الحرب_الروسية_الاوكرانية#الحرب #الجزائر #الطاقة#روسيا #أوكرانيا
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