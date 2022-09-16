В Черном море нашли дырявый плот с затонувшего крейсера «Москва» 2 16.09.2022, 14:52

5,192

На нем было обнаружено много интересных предметов.

Гражданское судно нашло в Черном море дырявый спасательный плот на 20 человек с затонувшего в апреле российского крейсера «Москва».

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Плот держался на поверхности воды только благодаря тому, что был привязан к нескольким спасательным жилетам.

На плоту было сломанное и поврежденное коррозией весло, а также баллоны для подкачки воздуха. Кроме того, там был водонепроницаемый мешок, в котором находились российские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера.

Находку капитан судна решил передать пограничникам Измаильского отряда.

«Эта находка стала очередным доказательством халатности российского военного руководства. Похоже, что плот был неисправен, и захватчики, пытавшиеся на нем спастись, предпринимали отчаянные шаги. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть», — говорится в сообщении.

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру «Москва» — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса «Нептун» и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера «Москва» спасли лишь 58 человек из примерно 500.

По данным украинской разведки, семьи моряков из крейсера «Москва» заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».