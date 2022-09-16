Зеленский упразднил действие указов об экономическом сотрудничестве с приграничными областями Беларуси 3 16.09.2022, 14:58

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Остановлено действие четырех указов президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил действие некоторых документов, касающихся экономического сотрудничества Украины с РФ, а также со смежными областями республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова.

Об этом говорится в указе №653/2022, обнародованном на сайте главы украинского государства.

Утратили силу следующие документы:

- Указ президента Украины от 25 марта 1994 г. № 112/94 «О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями Российской Федерации»;

- Указ президента Украины от 3 июня 1994 г. № 271/94 «О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными областями республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова»;

- Указ президента Украины от 9 июня 1994 г. № 287/94 «О распространении действия Указа президента Украины № 112 от 25 марта 1994 г. «О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями российской федерации» на Запорожскую областную государственную администрацию»;

- Указ президента Украины от 2 июля 1996 г. № 495/96 «О мерах по развитию экономического сотрудничества Автономной Республики Крым со смежными пограничными административно-территориальными единицами российской федерации».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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