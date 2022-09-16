Амбиции повара 2 Аббас Галлямов

16.09.2022, 15:15

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Аббас Галлямов

Кого хочет «подсидеть» Пригожин?

У Пригожина, похоже, политические амбиции появились. Как только система пропустила удар от украинцев под Харьковом и «поплыла», президентский повар тут же опубликовал видео, демонстрирующее, как эффективно он решает вопросы. Контраст - очевидный: «Пока все остальные свои головы подобно страусам в песок прячут, я брешь собой закрываю».

Выглядит так, будто Пригожин решил всем любителям «сильной руки», которые в нынешней власти разочаровались, себя предложить. «Есть, - мол, - мужики еще в русских селеньях».

Посмотрите, как он картинно запрещает мародерство и «сексуальные контакты с местными женщинами» - прям Робин Гуд какой-то. Этот фрагмент так и просится в предвыборный ролик.

Наверное, я бы не стал полностью исключать того, что видео появилось по просьбе Кремля. Чтобы предотвратить панику, тому нужно показать, что в стране хоть кто-то что-то делает, так что тут и Пригожин сойдет. Но ведь Кремль понимает, что постановка в повестку темы идущих на фронт уголовников уменьшает мобилизационный потенциал системы в целом. Мало кто из вменяемых людей захочет оказаться с одном окопе с насильниками и убийцами, так что, чем больше в эфире Пригожина, тем короче очередь в военкомате.

Так что нет, вряд ли это Кремль. Похоже, что это сам Пригожин.

Аббас Галлямов t.me

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