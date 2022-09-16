Священник, отслуживший панихиду по Роману Бондаренко на «Площади перемен», не вышел на свободу после ареста 2 16.09.2022, 15:16

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Владислав Богомольников

Ему присудили еще 15 суток.

Священник Владислав Богомольников, в 2020 году отслуживший панихиду по убитому Роману Бондаренко, не вышел на свободу после 14 суток административного ареста. Его осудили на новые 15 суток, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Предыдущий административный арест, наложенный на него 1 сентября, истекал 14 сентября.

16 сентября стало известно, что священнослужитель осужден на новые 15 суток. Основанием послужил репост материала «экстремистского» СМИ.

Владислав Богомольников — клирик Минской епархии Белорусской православной церкви, преподаватель Минской духовной академии. Служил на «Площади перемен» панихиду по убитому Роману Бондаренко, объявлял голодовку в знак солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком. Кроме того, священник помогал украинским беженцам.

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