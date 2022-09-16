Губернатор Белгородской области РФ сбежал из региона 4 16.09.2022, 15:18

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Вячеслав Гладков

Подопечные ему жители после этого запаниковали.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что уехал из региона. Он назвал причину – смерть мамы – и пообещал, что скоро вернется, однако некоторые пользователи сети считают, что это может быть «бегство» российского чиновника.

На это обратило внимание международное разведывательное сообщество InformNapalm. В Telegram-канале проекта отметили, что неотложные дела Гладкова в Пензе появились после массовых сообщений росСМИ об обстрелах Белгородской области.

«Жители Белгородщины запаниковали, узнав, что губернатор сбежал из города», – сказано в посте InformNapalm.

Гладков утром 16 сентября сообщил, что в его семье горе – умерла мама. «Поэтому нахожусь сейчас в Пензе. Вернусь в Белгородскую область завтра (в субботу, 17 сентября. – Ред.) вечером. Берегите своих близких», – написал россиянин.

В комментариях под новостями о его отъезде некоторые пользователи пишут, что Гладков «ловко соскочил».

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