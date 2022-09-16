В Кривом Роге вода в реке Ингулец стала красной 3 16.09.2022, 15:23

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Накануне оккупанты обстреляли город ракетами «Кинжал» и «Калибр».

В среду, 14 сентября, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры. Вода в реке Ингулец, где расположены Войновское, Искровское и Карачуновское водохранилища, покраснела.

Об этом сообщает местное издание 1 kr.ua.

Кроме того, уровень воды сначала поднялся до 2 метров после ударов ракетами «Кинжал» и «Калибр», в результате чего было подтоплено 112 домов, но вода уже немного спала.

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