Аппарат Perseverance нашел органические молекулы на Марсе 1 16.09.2022, 15:27

На Красной планете возможна жизнь?

Ученые NASA объявили, что в дельте древней реки марсоход Perseverance обнаружил важные образцы, которые помогут определить, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете.

Последние несколько месяцев Perseverance исследует остатки древней речной дельты внутри марсианского кратера Джезеро. Миллиарды лет назад здесь находилось озеро.

С начала июля марсоход собрал четыре образца поверхности Марса, которые Perseverance высверлил из горных пород. По мнению ученых, это указывает на то, что в этом месте могла быть микробная жизнь.

«Скалы, исследованные нами в дельте реки, имеют самую высокую концентрацию органических веществ, которые мы когда-либо находили в ходе этой миссии. Теперь у нас есть камни, которые находятся в пригодной для жизни среде в озере, содержащем органические вещества», — приводит слова ученого проекта Perseverance Кена Фарли NASA.

Тем не менее исследователи предупреждают: пока что рано однозначно утверждать, что они обнаружили следы жизни древних марсианских микробов.

Фарли отмечает, что к такому выводу можно прийти лишь после проведения дополнительных экспериментов, которые невозможно провести с помощью марсохода. Образцы, которые собирает Perseverance окажутся на Земле в 2033 году. Только тогда ученые смогут тщательно изучить их.

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