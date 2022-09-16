Аппарат Perseverance нашел органические молекулы на Марсе

Аппарат Perseverance нашел органические молекулы на Марсе1
- 16.09.2022, 15:27
На Красной планете возможна жизнь?
Ученые NASA объявили, что в дельте древней реки марсоход Perseverance обнаружил важные образцы, которые помогут определить, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете.
Последние несколько месяцев Perseverance исследует остатки древней речной дельты внутри марсианского кратера Джезеро. Миллиарды лет назад здесь находилось озеро.
С начала июля марсоход собрал четыре образца поверхности Марса, которые Perseverance высверлил из горных пород. По мнению ученых, это указывает на то, что в этом месте могла быть микробная жизнь.
«Скалы, исследованные нами в дельте реки, имеют самую высокую концентрацию органических веществ, которые мы когда-либо находили в ходе этой миссии. Теперь у нас есть камни, которые находятся в пригодной для жизни среде в озере, содержащем органические вещества», — приводит слова ученого проекта Perseverance Кена Фарли NASA.
Тем не менее исследователи предупреждают: пока что рано однозначно утверждать, что они обнаружили следы жизни древних марсианских микробов.
Фарли отмечает, что к такому выводу можно прийти лишь после проведения дополнительных экспериментов, которые невозможно провести с помощью марсохода. Образцы, которые собирает Perseverance окажутся на Земле в 2033 году. Только тогда ученые смогут тщательно изучить их.