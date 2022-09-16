Жалкий омега-самец 7 16.09.2022, 15:30

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Фото:Press service of the President of Uzbekistan/REUTERS

Каким унижениям подвергся Путин на саммите ШОС.

Поездка российского диктатора Владимира Путина на саммит ШОС в Узбекистане ярко продемонстрировала падение его репутации даже среди бывших союзников, пишет nv.ua.

Фиаско главы кремлевского режима в Украине привело к серьезной перестановке сил, в связи с чем отношение к нему лидеров других стран в ряде моментах стало довольно пренебрежительным.

Показательной в этом смысле стала разница между тем, как в аэропорту Самарканда встречали Путина, и председателя КНР Си Цзиньпина.

Церемония приветствия китайского лидера оказалась настоящим шоу с почетным караулом и танцующей массовкой, в то время как для президента РФ лишь выстелили ковер и принесли букет цветов, который даже не вручили.

Как узбеки встречали Си Цзиньпина и Путина⬇️ pic.twitter.com/HffLt7TEGt — Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) September 15, 2022

Кроме того, Путину, который ранее демонстративно опаздывал на встречи с мировыми лидерами, пытаясь подчеркнуть свою «важность», теперь самому пришлось ждать президентов Кыргызстана и Ирана.

Putin was publicly humiliated again.



Previously Kremlin head used to make world leaders wait for him.



Now president of Kyrgyzstan allows himself to be late for a meeting with Putin. pic.twitter.com/Pcn6azv3nm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2022

Президент Ирана тоже заставил Пыню ждать себя.



Как же это жалко выглядит. pic.twitter.com/9ESTP4nr4G — Peter (@Peter79233966) September 15, 2022

Про абсурдно длинные столы, за которыми он находится на комфортном для себя расстоянии от собеседников, главе Кремля тоже пришлось забыть.

Во время неформальной встречи лидеров стран-участников саммита Путину оставалось довольствоваться клочком на небольшом диванчике между белорусским узурпатором Александром Лукашенко и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

При этом, центром внимания, судя по снимкам, оказался турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, на фоне которого президент РФ уже не казался «альфа-самцом» и выглядел довольно жалким.

Саммит ШОС в Самарканде. Рассмотрите фото.

Кажись расстановка сил изменилась ... путин тут на пиздюка похож 🤣 попустили знатно. Сейчас решает Турция 🔥 pic.twitter.com/mBjGqV8g52 — ✙ 5thAngel ✙ 🕊 (@Life_is_Ukraine) September 15, 2022

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, по итогам саммита ШОС можно констатировать, что Путин растерял практически все свое влияния на бывших сателлитов.

Остання осінь… для російських самодержців. НАТО активно розширюється, Україна ефективно й масштабно контрнаступає, а на саміті ШОС в Узбекистані ти стоїш в абсолютній самотності. Бо вчорашні союзники спішно перейшли в орбіту Китаю… В кінці завжди доводиться платити по рахунках. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022

«Последняя осень… для русских самодержцев. НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает, а на саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам», — отметил представитель ОПУ.

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