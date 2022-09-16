Задержан владелец минского клуба «Мулен Руж» 4 16.09.2022, 16:07

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Он приехал в Минск в 1984-ом году.

В провластных телеграм-каналах появилось «покаянное» видео с задержанным бизнесменом, владельцем минского клуба «Мулен Руж» Бахши Ганбаровым. По версии силовиков, он поддерживал протестующих заводчан МТЗ в 2020 году, пишет zerkalo.io.

В «покаянном» видео бизнесмен говорит, что задержан сотрудниками милиции, по какой именно статье — не уточняется.

Также показывается отрывок ролика с участием задержанного, который снят на Минском тракторном заводе в 2020 году, в то время когда возле проходной завода шли протесты. Там бизнесмен стоит на фоне митингующих и призывает «услышать свой народ».

В видео силовиков показаны фото бюллетеня президентских выборов 2020 года с галочкой напротив фамилии Тихановской и скрин переписки в телеграме, где задержанный одобрительно высказался о помощи Азербайджана Украине в войне с Россией.

Сообщается, что задержанный Бахши Ганбаров — активист азербайджанской диаспоры в Беларуси. Ему 55 лет, он приехал в Минск в 1984 году, более 10 лет назад открыл клуб «Мулен Руж» на Кальварийской.

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