В Украине ликвидировали несколько оккупантов с офицерскими званиями

В Украине ликвидировали несколько оккупантов с офицерскими званиями2
- 16.09.2022, 16:11
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Среди них был спецназовец ГРУ и командир зенитной батареи.
В Украине ликвидировали майора разведки РФ, командира зенитной самоходной батареи и лейтенантов российской армии.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
Среди ликвидированных захватчиков – командир зенитной самоходной батареи старший лейтенант Артур Хугаев, лейтенант Владислав Турубара и старший лейтенант Игорь Дяченко.
Также на войне против Украины погиб майор спецназа ГРУ РФ Максим Соколов.