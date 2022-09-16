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В Украине ликвидировали несколько оккупантов с офицерскими званиями

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  • 16.09.2022, 16:11
  • 2,798
В Украине ликвидировали несколько оккупантов с офицерскими званиями

Среди них был спецназовец ГРУ и командир зенитной батареи.

В Украине ликвидировали майора разведки РФ, командира зенитной самоходной батареи и лейтенантов российской армии.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

Среди ликвидированных захватчиков – командир зенитной самоходной батареи старший лейтенант Артур Хугаев, лейтенант Владислав Турубара и старший лейтенант Игорь Дяченко.

Также на войне против Украины погиб майор спецназа ГРУ РФ Максим Соколов.

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