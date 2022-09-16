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Обменяют ли белорусам товар без доплат по гарантии, если цена на него выросла?

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  • 16.09.2022, 16:15
Обменяют ли белорусам товар без доплат по гарантии, если цена на него выросла?

Мнение экспертов.

«Во время гарантийного срока в электроплитке сгорел нагревательный элемент. Продавец готов обменять ее на новую, но требует доплатить 30 руб., так как цены выросли. Это правомерно?», - спросил у aif.by минчанин.

Неправомерно. Как объяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, некачественную электроплитку должны обменять на такую же качественную без всяких доплат.

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