Плохая новость для Кремля Владимир Огрызко

16.09.2022, 16:28

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Владимир Огрызко

Фото: PHL

Что стало понятно после встречи Путина и Си Цзиньпина.

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане российский диктатор Владимир Путин встретился с руководителем КНР Си Цзиньпином. Произошло ли на этой встрече что-то в ущерб Украине?

Должен успокоить наших уважаемых читателей. Не думаю, что изменились какие-то принципиальные подходы к позиции Китая. Здесь много факторов, которые сейчас не побуждают Пекин менять свою позицию. А она в осторожности. Главным внутренним фактором для лидера Китая является октябрь и его стремление в третий раз быть избранным на должность руководителя КПК и фактически президентом страны. Для этого вряд ли ему нужны серьезные турбуленции во внутренней ситуации, и, тем более, на международной арене. Поэтому он сейчас не заинтересован в резких движениях в одну или другую сторону как дома, так и за рубежом.

Для России это плохая новость. Это значит, что кроме публичных проявлений солидарности со стороны Пекина России ничего не светит.

Думаю, что даже без предупреждения со стороны США Китай прекрасно понимает: ввязываться в военную авантюру Путина для него будет совершенно неразумным и нецелесообразным шагом. Поэтому Китай в отношениях с Россией будет ждать, пока Путин приползет на коленях к Си Цзиньпину и попросится ему в экономические вассалы. Так, собственно, оно уже и происходит.

Когда Путину отрезали западный рынок, у него остался китайский, ну, чуть-чуть может шире — южно-азиатский, но 90% этого рынка — это Китай. И, собственно, Китай уже диктует Путину свои условия. Сейчас в Москве, в прямом смысле слова, визжат от того, что ЕС решил регулировать цены на российские газ и нефть. Но Китай с Индией это уже делают. Они установили для Путина ту верхнюю планку, выше которой не будут платить. И Путин на это соглашается. Ведь нефть сегодня в Китай и Индию продается со скидками до 30%. Так что Путину нечего ждать от Китая позитивного в этом плане.

Ну и тем более — США и Европа предупредили Китай, что не надо делать вид, что ничего не происходит в Украине. Это кровавая война, и отсиживаться за забором не получится. Тем более, не получится помогать Путину. Поэтому Китай сейчас тихонько молчит. Видите, Си Цзиньпин нашел «дипломатическую» болезнь для того, чтобы не пойти на общий ужин, а это более чем красноречивый дипломатический сигнал, что он в эти игры, по меньшей мере, сейчас не будет играть.

Ну а поскольку у Путина резервов экономических становится все меньше и меньше, то надо полагать, что и через несколько месяцев никаких позитивных изменений для РФ в позиции Китая не произойдет.

Поэтому думаю, что украинский интерес в этом плане никоим образом не подвержен угрозе. Дополнительных проблем для Украины в результате этой встречи, мне кажется, не возникло. Напротив: Россия остается все больше и больше в одиночестве, в самоизоляции. Ну, ведь это та цена, о которой Путина предупреждали. Он в это не поверил. Теперь пора платить по счетам.

Кстати, прежде чем отправиться в Самарканд, китайский лидер посетил Казахстан, где встретился с президентом Касим-Жомартом Токаевым. Это дополнительный элемент, который Путину явно не повысил настроение. Это значит, что там, где Путин считал себя хозяином, а именно на постсоветском пространстве, у него появляется мощный конкурент, который будет диктовать свои условия. И совсем не случайно в Китае сказали, что они будут являться гарантами территориальной целостности Казахстана. И это прямой ответ обезумевшим политикам в Москве, которые не один месяц рассказывают, что Казахстан — это искусственное государство, его северные районы «исконно русские земли», и другой бред.

Поэтому Китай четко сказал: дорогой товарищ Путин, мы на твои посягательства смотрим с Великой китайской стены, и нам все равно, что ты думаешь о том, что мы будем делать в этом регионе. Регион — наш, Казахстан — наш, Средняя Азия — наша. А ты будешь отсюда постепенно убираться.

Думаю, что это все закономерное развитие всех тех процессов, которые бездумно запустил Путин 24 февраля. За псевдоудовлетворение нужно платить.

Владимир Огрызко, НВ

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