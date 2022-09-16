Эксперт: ВСУ будут освобождать Крым по «харьковскому сценарию» 16.09.2022, 16:39

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иллюстрационное фото

1-2 показательных боя и враг будет ретироваться.

Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированный Крым по сценарию Харьковской области – быстро и без особого военного сопротивления. Об этом ТСН рассказал украинский правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

На вопрос, сдаст ли Россия Крым, если ВСУ дойдут до полуострова, Лисянский ответил:

- Может быть, что дойдут, у Путина не останется никаких шансов, но он попытается дать отпор украинским Вооруженным силам. Там, правда, некому будет воевать. Что-то будет вроде фейкового «ополчения», и это будет разбито. 1-2 показательных боя, и фактически враг будет ретироваться, как сейчас в Харьковской области.

Эксперт напомнил, что сегодня Крым обстреливается с территории Украины, ВСУ уничтожают там военные склады, технику, люди начинают паниковать.

- Уже запущены процессы, на Путина открыли рот те, кто полгода назад даже не мечтали, что он их будет очень часто приглашать в кабинет... К чему все это ведет? Российские вооруженные силы, оккупационная армия в Крыму будет на это смотреть и скажет — а зачем нам воевать за такую элиту, за таких главнокомандующих? А кто руководит страной — Кадыров или Путин? И сопротивление некому будет оказывать, — объяснил он.

Лисянский отметил, что «верховный главнокомандующий Владимир Зеленский не хочет уничтожать Крым военным путем».

- Это подтверждается даже авиаударами по Крыму – исключительно по военным объектам, ни одного дома в Крыму уничтожено не было. Поэтому я считаю, что по Крыму будет какая-то комбинация. Конечно, они подойдут, предложат – передавайте нам контроль, или просто выезжайте по Крымскому мосту в последний раз, и взрывается мост. А если такого не будет, то, конечно, будет военный путь, — сказал он.

В то же время эксперт не исключил, что ВСУ удастся провести удачное контрнаступление и будет что-то вроде Харькова — никто ни с кем разговаривать не будет.

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