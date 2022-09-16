Сколько могут белорусы заработать на овощах, фруктах и ягодах 16.09.2022, 16:44

Цены могут меняться ежедневно.

Сколько можно заработать на овощах, фруктах и ягодах, узнал Intex-press.

В заготовительных пунктах Барановичей, по данным на 16 сентября, принимают яблоки – по 15 копеек за килограмм, малину и ежевику – по 5 рублей за кило.

Можно сдать бруснику, которая по сравнению с прошлой неделей подешевела на 1 рубль. Сейчас ее принимают по 4 рубля за кило. С 12 сентября принимают клюкву. Цена за килограмм этой ягоды от 3,5 до 4 рублей, в зависимости от «чистоты» клюквы (без веточек и листочков).

– Лисички мы принимаем, если вдруг они появятся, по 5 рублей за кило, – рассказали в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо. – Сезонные овощи – это капуста, свекла, морковь, картошка, лук, чеснок – продолжаем принимать, но по мере необходимости.

Цены на ягоды, грибы и овощи, как отмечают в заготовительном пункте, могут меняться ежедневно. Поэтому лучше уточнять информацию на месте.

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