В Минске заметили Аладдина, едущего на ковре по проезжей части 4 16.09.2022, 17:02

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Необычного участника движения увидели в микрорайоне «Минск-Мир».

Жители столичного микрорайона «Минск-Мир» наблюдали сегодня на проезжей части необычного участника движения. Речь о молодом человеке, одетом в костюм Аладдина из мультфильма Disney, передвигающемся на ковре-самолете. Ковер летает довольно низко, отчего может создаться впечатление (безусловно ложное), что это электроскейт, пишет «Онлайнер».

В качестве взлетной полосы Аладдин выбрал не самую загруженную улицу с минимальным трафиком — хочется верить, специально, чтобы не создавать проблем автомобилистам. Конечно, передвигаться на коврах по проезжей части правилами запрещено. Можно предположить, что в рамках действующих ПДД ковер признали бы спортинвентарем. Ну а человек на роликовых коньках, лыжах и другом спортивном инвентаре считается пешеходом (согласно пункту 2.46) и должен передвигаться соответствующе.

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