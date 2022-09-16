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В Минске заметили Аладдина, едущего на ковре по проезжей части

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  • 16.09.2022, 17:02
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В Минске заметили Аладдина, едущего на ковре по проезжей части

Необычного участника движения увидели в микрорайоне «Минск-Мир».

Жители столичного микрорайона «Минск-Мир» наблюдали сегодня на проезжей части необычного участника движения. Речь о молодом человеке, одетом в костюм Аладдина из мультфильма Disney, передвигающемся на ковре-самолете. Ковер летает довольно низко, отчего может создаться впечатление (безусловно ложное), что это электроскейт, пишет «Онлайнер».

В качестве взлетной полосы Аладдин выбрал не самую загруженную улицу с минимальным трафиком — хочется верить, специально, чтобы не создавать проблем автомобилистам. Конечно, передвигаться на коврах по проезжей части правилами запрещено. Можно предположить, что в рамках действующих ПДД ковер признали бы спортинвентарем. Ну а человек на роликовых коньках, лыжах и другом спортивном инвентаре считается пешеходом (согласно пункту 2.46) и должен передвигаться соответствующе.

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