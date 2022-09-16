«Почти в каждом доме есть солнечные батареи» 5 16.09.2022, 17:15

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Случчанка — о ситуации с газом в Нидерландах.

Kurjer.info опубликовал письмо читательницы:

- Прочитала заметку в слуцкой газете, где говорится, что в Нидерландах «призывают принимать душ по пять минут для экономии газа». И сразу написала своей однокласснице, которая давно уехала жить в эту страну.

Она ответила, что таких сообщений про душ у себя в стране не видела.

Одноклассница рассказала, что им предлагают перейти на электрический котёл вместо газового, потому что Нидерланды сами продают электричество в другие страны, а вот газ покупают. Плюс почти в каждом доме есть солнечные батареи. Поэтому проблем с тем, чтобы помыться, у семьи нет.

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