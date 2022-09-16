В Беларуси ухудшилась ситуация в промышленности
- 16.09.2022, 17:24
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Это признала даже официальная статистика.
Производство в промышленности в январе-августе упало на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года. Как пишет zerkalo.io, это следует из данных Белстата. Месяцем ранее падение было на уровне 6,2%.
За восемь месяцев объем промышленного производства в текущих ценах составил 109 млрд рублей. Это на 6,6% меньше в сопоставимых ценах, чем годом ранее.
Так, обрабатывающая промышленность упала в январе-августе на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года, а организации, которые занимаются снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом просели за этот же период на 2,1%. При этом горнодобывающая промышленность оказалась в плюсе на 2,2%.