Ученые назвали напиток, который продлевает жизнь 2 16.09.2022, 17:44

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Он оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Новое исследование показало, что употребление как минимум двух чашек чая в день защищает сердце и помогает жить дольше. При этом исследование не установило окончательно, что именно чай служит причиной более низкой ранней смертности любителей тонизирующего напитка, потому что нельзя исключить, что это связано с другими факторами здоровья, связанными с потреблением чая.

Любители чая, которые выпивают более двух чашек чая в день, вероятно, живут дольше, чем те, кто не пьет ни капли этого напитка, показало новое исследование.

Результаты, опубликованные в Annals of Internal Medicine, приводят к выводу, что положительные эффекты не зависят от того, употребляется ли чай черный, с молоком, с сахаром. Также не зависит позитивное воздействие от температуры напитка или от генетических вариантов, влияющих на скорость, с которой люди метаболизируют кофеин.

Как сообщает Sky News, исследователи из Национальных институтов здравоохранения использовали данные британского биобанка, согласно которым 85% из полумиллиона мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет сообщают, что они регулярно пьют чай. Из них 89% сказали, что пьют черный чай.

Исследование проводилось с помощью анкеты, на которую отвечали с 2006 по 2010 год, и продолжалось более десяти лет.

Было обнаружено, что по сравнению с теми, кто не пьет чай, регулярное потребление черного чая (наиболее широко потребляемого чая в Европе) оказалось связано с умеренным снижением смертности на 9-13% в течение 10 лет среди людей среднего возраста (в основном представителей белого, взрослого населения), особенно с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний.

Фернандо Родригес Арталехо, профессор профилактической медицины и общественного здравоохранения в Автономном университете Мадрида, охарактеризовал исследование как «значительный прогресс в этой области», заявив, что большинство исследований было проведено в Азии, где зеленый чай потребляется наиболее широко. А несколько изучений, проведенных за пределами Азии, были «небольшими по масштабу и неубедительными по своим результатам».

Профессор пояснил что исследование не установило окончательно, что именно чай является причиной более низкой ранней смертности любителей чая, потому что оно не может исключить, что это связано с другими факторами здоровья, связанными с потреблением чая.

Другой вопрос, который остается без ответа, заключается в том, должны ли люди, которые не пьют чай, начать это делать для улучшения своего здоровья.

Эксперт утверждает: «Необходимо проводить исследования с повторными измерениями потребления чая с течением времени и сравнивать смертность тех, кто не употребляет чай на постоянной основе, со смертностью тех, кто начал потреблять чай или увеличил его потребление с течением времени, и тех, кто пьет чай годами».

В ноябре издание The Guardian сообщило, что употребление кофе или чая может быть связано с более низким риском инсульта и деменции, согласно крупнейшему исследованию такого рода.

Исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета в Китае обнаружили, что люди, которые выпивали от двух до трех чашек кофе или от трех до пяти чашек чая в день, или от четырех до шести чашек обоих напитков, имели самый низкий риск инсульта или деменции. А у тех, кто выпивал от двух до трех чашек кофе и от двух до трех чашек чая в день, риск инсульта оказался на 32% ниже.

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