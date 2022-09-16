Белорусы отдали $4 миллиона телефонным мошенникам 1 16.09.2022, 19:00

Чаще жертвами мошенников становятся женщины 60 лет и более.

С марта телефонные аферисты выманили у пожилых жителей Беларуси свыше 4 млн долларов. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Дмитрий Бурдюк.

Первое сообщение о новом виде мошенничества было зафиксировано в Борисове в середине марта. Потом подобные случаи стали регистрироваться по всей республике. Пик пришелся на май и июнь. Но благодаря широко организованной информационно-профилактической работе, а также установлению и задержанию курьеров, волну мошенничеств удалось сбить.

За полгода следователи успели возбудить 592 уголовных дела. За это время пенсионеры успели передать преступникам более $4 млн.

Чаще жертвами мошенников становятся женщины 60 лет и более. Например, в столице были обмануты 43 мужчины, тогда как общее число пострадавших в городе превышает 400 человек.

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