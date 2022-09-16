Павел Климкин: ОДКБ конец 2 16.09.2022, 19:08

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Павел Климкин

Главным игроком в центральной Азии стал Китай.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Узбекистане, продемонстрировал, что у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет будущего. Такое мнение выразил 16 сентября в Fаcebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«ОДКБ конец. Не сегодня и не завтра, но конец. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане это всем показал. Главным игроком в Центральной Азии стал Китай», – написал он.

Дипломат считает, что «удивило всех» признание президента России Владимира Путина, что у Китая есть «беспокойство и вопросы» относительно войны России с Украиной.

«Китай начинает относиться к России с презрением, отношения с Россией охлаждаются. На стратегическом уровне они и дальше будут говорить о партнерстве, но помогать Китай не будет. Скажем честно: полный проигрыш Путина Китаю невыгоден. Но раньше Кремль был для Китая партнером, хоть и младшим. Теперь он стал вассалом», – объяснил Климкин.

По его словам, «Россия хотела стать незаменимым для всех глобальным игроком, а становится периферийной неудачницей».

«Дело не только в том, что Путина теперь не встречают у самолета, хотя это о многом говорит. Теперь он будет смотреть на Китай снизу вверх. В какой-то момент Запад и Китай могут договориться заменить Путина, и страх этого теперь всегда будет его догонять. И все это благодаря Украине», – подчеркнул Климкин.

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