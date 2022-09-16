Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 16.09.2022, 19:42

Украинцы сорвали пополнение российской армии и отразили атаки на Донбассе.

Украинские военные сорвали пополнение оккупационных войск и отразили несколько атак на Донбассе. Оккупанты, в свою очередь, продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За текущие сутки враг нанес четыре ракетных, пять авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

От авиационных, ракетных ударов и обстрелов из РСЗО пострадала инфраструктура более 18 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Марьинка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовка.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, - в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Зыбино, Волчанск, Стрелка, Двуречная, Купянск и Пристен;

на Славянском направлении – в районе населенного пункта Гороховатка;

на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Яровая, Святогорск, Донецкое и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Белогоровка, Раздолевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск;

на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Новомихайловка, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлении враг активных действий не проводил. Продолжил обстрелы по всей линии столкновения. От огня артиллерии армии РФ пострадало более 30 населенных пунктов, в том числе и город Запорожье.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Правдино, Луч, Степная Долина, Любомировка, Новогригоровка, Мирное, Широкое, Белогорка, Ивановка, Белая Криница, Новопетровка, Ольгино, Высокополье.

Российские оккупационные войска продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Хомовка Луганской области на территории местного аграрного лицея размещается военная техника, а в корпусах - личный состав противника. Такая же ситуация и в других оккупированных населенных пунктах Харьковской (Подолы), Запорожской (Черниговка) и Херсонской (Подстепное) областей.

Военнослужащие подразделений тактического звена противника, действующих в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо с ранением, либо после гибели.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов, нанеся им урон, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка.

В течение текущих суток авиация Сил обороны поразила четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника и опорный пункт. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать врага. В результате удара по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали два района сосредоточения живой силы и боевой техники российских россиян.

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