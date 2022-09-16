«Попросили всего лишь 30 рублей, я в шоке» 1 16.09.2022, 19:47

Что с поборами в школе?

Вчера по телеграм-каналам разлетелась информация о том, что в Минобразования запретили родительским комитетам собирать деньги на нужды школы. На самом деле, ничего не поменялось, потому что запрет действует уже пятый год. На Национальном правовом портале всего лишь было опубликовано постановление, в котором прописаны полномочия родительского комитета, пишет «Онлайнер».

В постановлении от 29 августа №290 подробно расписано, какие функции закреплены за родительским комитетом. Например:

укрепление связи между семьей и школой;

привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы;

проведение разъяснительной работы среди других родителей о правах и обязанностях детей.

Отдельно подчеркивается, что к компетенции родительского комитета не относятся вопросы, «касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности школы».

Написано, что состав комитета определяется на родительском собрании в школе. Вся активность должна концентрироваться на специальных заседаниях три раза в год (а не в бесконечном потоке сообщений в Viber, как зачастую происходит на самом деле).

Что-то поменялось?

Принципиально — нет, потому что родительским комитетам и раньше было запрещено собирать деньги на нужды детсадов и школ. Это прописано в постановлении Министерства образования от 28 декабря 2016 года №126.

То есть еще пять лет назад официально было решено, что в компетенции родительского комитета не входит сбор денег на обои, краску, мебель и прочие вещи. Помогать школе, конечно, можно — если очень хочется. Но делать это нужно через взносы в попечительский совет. Сумма перечисляется на расчетный счет школы или гимназии, наличными собирать деньги нельзя. Порыв должен быть исключительно добровольный, принуждать родителей к сбору денег работники учреждения образования не имеют права.

Важный момент: все, что написано выше, касается нужд школы или детского сада, то есть денежных сборов на пополнение материально-технической базы. Этим учреждение образования обязано обеспечить детей согласно ст. 139 и 140 Кодекса об образовании.

Что касается вещей для дополнительного комфорта детей, тут другая ситуация. Запретить родителям собирать деньги на салфетки, кулеры с водой, стаканчики, подарки к праздникам, совместные активности, никто не может. Юристы поясняют: это касается нужд класса или группы, а не потребностей школы. При этом в Министерстве образования просят родителей не переусердствовать с такими сборами.

«Если ребенку нужны какие-то влажные салфетки, можно купить их в малом формате и положить ребенку в портфель. Во многих школах сегодня, особенно в городе Минске, есть в классах индивидуальные шкафчики для ребенка. Туда можно купить и положить необходимые предметы», — комментировал предыдущий министр образования.

И самое главное — в министерстве не хотят, чтобы к сбору денег привлекали учителей, они должны держаться в стороне от таких инициатив. Педагог может помочь с организацией платной экскурсии, о которой договорились родители, не более того.

А как на самом деле? Кто и на что собирает деньги?

Мы провели небольшой опрос, чтобы узнать, привлекают ли сегодня родителей к покупкам вещей на благо школы. Понятно, что ситуации могут быть разными — все-таки в Беларуси несколько тысяч школ. Но в основном ответы похожие: с ремонтом классов и покупкой оборудования для школ сейчас затишье. Если и просят учителя «сброситься», то только на счет школы — через попечительский совет (как и завещали в Министерстве образования).

Надежда в этом году впервые отправила ребенка в гимназию, со школьными порядками пока не знакома. Говорит, что деньги в родительском комитете собирают, но ничего «сверх» того, к чему она привыкла в детском саду.

— В этом году нам сказали сдать по 10 рублей на салфетки и бытовую химию. Еще по 50 рублей родители сами решили собрать на подарки для детей и учителей к праздникам. И около 50 рублей стоят дополнительные учебные пособия, которые нашла для нас учитель. Я нормально отношусь к таким сборам, в принципе, мне понятно, на что идут деньги. А вот если бы попросили скинуться на какой-нибудь телевизор для класса, пожалуй, задумалась бы.

Еще одна мама первоклассницы рассказывает, что ее попросили принести для ребенка туалетную бумагу, салфетки, мыло и даже офисную бумагу. В администрации объяснили это тем, что школа новая, после ремонта — бюджета на многое не хватает.

— Дополнительно в родительском комитете у нас собирают по 80 рублей с ребенка на учебные пособия, бумагу, стаканчики, подарки детям и учителю. У старшего сына сумма меньше — собираем по 50 рублей.

У Натальи сын пошел в четвертый класс. Она удивилась: в этом году в школе собирают деньги только на нужды класса — воду, стаканчики и прочие суммы. Речь идет о небольшой сумме — 30 рублей за ребенка. Собирает все в общий котел родительский комитет, но мама считает, что инициатива идет от учителя.

— В прошлом году была другая ситуация. Нам с ходу сказали: сдать взнос на материально-технические нужды гимназии, по 100 рублей. Перечислять деньги надо было безналом, учитель дала реквизиты на собрании. Понятно, что никто не принуждал это делать под дулом пистолета, но воспринималось это как что-то обязательное. Сейчас пока такого не прилетало, — удивляется мама.

Анна рассказывает, что в школе у ее детей сборы денег на материально-техническую базу отменили еще в прошлом году. Раньше приходилось перечислять по 50 рублей. Более того, недавно возле столовой поставили фильтры для воды — и теперь родителям не нужно скидываться на воду и стаканчики.

— Туалетная бумага всегда вроде есть, в классах стоят компьютеры и принтеры. Ремонт тоже нормальный, школа достаточно свеженькая, поэтому у родителей деньги никто не просит. Мы сами обсуждаем, сколько будем собирать: в основном деньги нужны на подарки к праздникам, украшения и другую мелочовку. За весь прошлый год сдали по 100 рублей.

Иногда родительского комитета в классе в принципе нет — собирать деньги некому! Такой историей поделилась с нами мама четвероклассника Марина.

— Те, кто были в родительском комитете в прошлом году, не хотят больше этим заниматься. А другие тоже не горят желанием. Видимо, каждый будет что-то сам приносить: салфетки, стаканчики, воду, потому что ничего этого в школе нет. Из понятного пока только сбор по 40 рублей за учебные пособия. Но родители сами просили учительницу их выбрать. Теперь ведь много интересных и хороших материалов — пусть дети учатся, — рассуждает мама.

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