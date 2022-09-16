Украинские военные полностью освободили Купянск
- 16.09.2022, 20:03
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Украинцы выбили врага из левобережной части города.
Украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Выбили врага из левобережной части города.
Об этом пишет в Telegram-канале командир подразделения KRAKEN Сергей Величко.
«В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города», - пишет Величко.
Как отметил командир подразделения KRAKEN, контрнаступление украинских военных успешно продолжается на левом берегу Оскола.