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Украинские военные полностью освободили Купянск

  • 16.09.2022, 20:03
  • 6,610
Украинские военные полностью освободили Купянск

Украинцы выбили врага из левобережной части города.

Украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Выбили врага из левобережной части города.

Об этом пишет в Telegram-канале командир подразделения KRAKEN Сергей Величко.

«В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города», - пишет Величко.

Как отметил командир подразделения KRAKEN, контрнаступление украинских военных успешно продолжается на левом берегу Оскола.

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