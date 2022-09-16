«Давно это было, 1982-й год, в Германии» 8 16.09.2022, 20:09

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У россиян спросили, давно ли они были за границей.

Телеграм-канал Ищи своих опубликовал очередной уличный опрос «глубинного народа» в РФ, пишет «Солидарность».

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— Когда последний раз вы были за границей? — спрашивает журналист.

И вот что еме отвечают:

— Никогда.

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— В каких странах побывали? Ни в каких.

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— Я вообще не был заграницей ни разу, хе-хе.

***

— Ох, какой вопрос интересный. Ты что попроще спроси.

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— Не была никогда. Денег нет.

***

— Нечего там делать, скажу я.

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— Как-то нам сейчас не по карману. Да и нечего там делать — лучше России нет.

***

— Давно был, очень давно. Лет пять назад. Где? Не помню точно.

***

— Давно-давно, в 1986 году, отдыхали в Болгарии. Хорошо было…

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— Я об этом даже не задумывался, за неимением финансов как тут думать о посещении другой страны. Вроде всю жизнь работал, и неплохо, но — увы, у нас государство такое, что приходится жить… так.

***

— В 90-м был — в Германии, в Польше. Что там делали? Хулиганили.

***

— Давно это было, 1982-й год, в Германии.

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— Несколько лет назад была в Абхазии. Еще в Беларуси, но это тоже недалеко заграницей. Хотела бы еще во Франции побывать.

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— В 1980 году был в Германии. В то время все хорошо было — лучше, чем в Союзе. В то время.

***

— Шесть лет назад была в Испании. Как там все плохо? Прогнило? Куда прогнило? Ничего подобного, все хорошо.

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— Не была я там. И не собираюсь никогда, что там делать. У меня все хорошо. Заготовки сделала — полный подвал, так что не это самое — как картошку привезут из деревни, голодать не будем.

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