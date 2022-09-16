Футбольная сборная Беларуси представила новую форму 6 16.09.2022, 20:28

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Фотофакт.

Белорусская федерация футбола сообщила, что очередные матчи против Казахстана и Словакии сборная Беларуси проведет в новой форме. Эти встречи пройдут 22 и 25 сентября соответственно.

Как сообщалось, форма, выпущенная компанией Errea Sport, традиционно состоит из двух комплектов: домашнего и гостевого. Цветовая палитра решена довольно необычно: домашние футболки — в гранатовом цвете, а гостевые — в мятном. На оба варианта нанесен вертикальный орнамент.

Кроме новой формы белорусской сборной, правда, хвастаться нечем. За четыре летних матча команда Георгия Кондратьева ни разу не победила и отметилась лишь одним голом. Сейчас она занимает в своей группе, в которой играют еще Казахстан, Словакия и Азербайджан, последнее место. И если последние матчи будут проведены так же беззубо, белорусы рискуют скатиться на самое дно европейского футбола.

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