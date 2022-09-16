Министр обороны Германии: Резервы России могут быть меньше, чем считалось раньше 1 16.09.2022, 20:40

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Кристина Ламбрехт

Венные РФ понесли значительные потери — как в войсках, так и в технике.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт считает, что военные резервы России могут быть меньше чем предполагалось.

В комментарии Reuters Ламбрехт сообщила, что российские военные понесли значительные потери — как в войсках, так и в технике.

«Представление о том, что российские силы имеют в своем распоряжении практически неограниченные военные средства… не соответствует действительности», — добавила она.

Ламбрехт заявила, что России необходимо отремонтировать большое количество техники и с трудом набирается достаточное количество нового персонала.

«Будет очень интересно посмотреть, насколько велики на самом деле оставшиеся резервы российских вооруженных сил. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, вероятно, думали изначально», — сказала Ламбрехт.

При этом немецкая министр призвала не заблуждаться, потому что Россия далека от поражения и по-прежнему имеет различные военные варианты. Ламбрехт добавила, что Берлин готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

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