закрыть
16 сентября 2022, пятница, 21:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Германии: Резервы России могут быть меньше, чем считалось раньше

1
  • 16.09.2022, 20:40
  • 2,454
Министр обороны Германии: Резервы России могут быть меньше, чем считалось раньше
Кристина Ламбрехт

Венные РФ понесли значительные потери — как в войсках, так и в технике.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт считает, что военные резервы России могут быть меньше чем предполагалось.

В комментарии Reuters Ламбрехт сообщила, что российские военные понесли значительные потери — как в войсках, так и в технике.

«Представление о том, что российские силы имеют в своем распоряжении практически неограниченные военные средства… не соответствует действительности», — добавила она.

Ламбрехт заявила, что России необходимо отремонтировать большое количество техники и с трудом набирается достаточное количество нового персонала.

«Будет очень интересно посмотреть, насколько велики на самом деле оставшиеся резервы российских вооруженных сил. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, вероятно, думали изначально», — сказала Ламбрехт.

При этом немецкая министр призвала не заблуждаться, потому что Россия далека от поражения и по-прежнему имеет различные военные варианты. Ламбрехт добавила, что Берлин готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов