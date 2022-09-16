Путин впервые прокомментировал успешное контрнаступление ВСУ 15 16.09.2022, 20:51

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Президент РФ использовал фразу «флаг в руки».

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал успешное контрнаступление украинской армии на востоке и юге страны.

Во время брифинга в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин заявил, что страна-агрессор «видит активность» Украины на фронте, комментируя успех ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

«Ну киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Флаг в руки. Ну, посмотрим, чем она закончится», — сказал диктатор.

Также Путин заявил, что войска РФ продолжают операцию по оккупации украинских территорий в Донецкой области, которая, по его словам, идет «небольшим темпом», и якобы что-то захватывают.

«У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, идет небольшим темпом», — сказал он.

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