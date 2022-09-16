Российский рэпер Oxxxymiron выпустил антивоенный клип
- 16.09.2022, 21:02
Рэпер заявил, что «убил в себе империю».
В клипе рэпер высказывается против войны, передает привет СК и прокуратуре РФ и заявляет, что «убил в себе империю» — перебил татуировку с надписью Imperium, которая находилась у него на пальцах.
Также он упоминает бело-сине-белый флаг в строчке «На нашем флаге — белый снег и синяя река».
Бело-сине-белое полотнище с начала российского вторжения стало символом русского сопротивления.
Напомним, ранее Oxxxymiron осудил вторжение российских войск на территорию Украины. Он также проводил за рубежом концерты в поддержку украинских беженцев и собирал для них деньги.