Российский рэпер Oxxxymiron выпустил антивоенный клип 16.09.2022, 21:02

Рэпер заявил, что «убил в себе империю».

В клипе рэпер высказывается против войны, передает привет СК и прокуратуре РФ и заявляет, что «убил в себе империю» — перебил татуировку с надписью Imperium, которая находилась у него на пальцах.

Также он упоминает бело-сине-белый флаг в строчке «На нашем флаге — белый снег и синяя река».

Бело-сине-белое полотнище с начала российского вторжения стало символом русского сопротивления.

Напомним, ранее Oxxxymiron осудил вторжение российских войск на территорию Украины. Он также проводил за рубежом концерты в поддержку украинских беженцев и собирал для них деньги.

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