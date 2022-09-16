США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев 2 16.09.2022, 21:06

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Об этом сообщили в Пентагоне.

Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера на брифинге.

«Ожидается, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев», — сказал он.

По словам Райдера, комплексы будут способствовать дальнейшей защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты.

Отметим, что NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

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