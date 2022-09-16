Бывший глава лукашенковского пула получил 15 суток ареста 16.09.2022, 21:15

Дмитрия Семченко

Его жену оштрафовали.

Дмитрия Семченко, бывшего главу лукашенковского пула арестовали на 15 суток по статье «мелкое хулиганство», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Жену Дмитрия Юлию оштрафовали на 30 базовых величин (960 рублей) за репосты.

Супругов задержали вчера, но Юлию отпустили, изъяв телефон.

Напомним, Дмитрий Семченко работал на ОНТ с 2009 по 2020 год. 13 августа 2020-го появилась информация о его уходе с телеканала. Позже он опубликовал в Instagram эмоциональный пост, в котором объяснил причины своего увольнения несогласием с беспрецедентной жестокостью силовиков. 10 сентября 2020-го он был задержан у своего дома, а затем осужден на 15 суток ареста. После он сообщал, что стал пресс-секретарем компании «Белагро», которая занимается продажей сельхозтехники и запчастей.

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