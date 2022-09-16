Для Лукашенко построили персональный аэропорт? 18 16.09.2022, 21:33

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Диктатор в Самарканд вылетал не из Минска.

15 сентября Александр Лукашенко вылетел в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества – но не из Минска, а из Болбасово. UDF объясняет, почему аэродром в этом поселке вполне можно назвать персональным аэропортом руководителя Беларуси.

Где находится Болбасово?

Известно, что с годами Лукашенко все чаще проводит время на своей малой родине – деревне Александрия Шкловского района. Так вот городской поселок Болбасово Оршанского района находится согласно навигатору всего в 16 км от деревни. Это около 14 минут езды на автомобиле.

Если бы там не было аэродрома, Лукашенко пришлось бы тратить не один час, чтобы добраться до другой подходящей взлетно-посадочной полосы. Ну или отказаться от поездки на малую родину. А так руководитель страны сумел провести время в Александрии и поколоть там дрова.

Кстати, у Лукашенко связаны детские воспоминания и с Болбасово. Он рассказывал, что после зарплаты матери приезжал в поселок на велосипеде за мороженным и сразу съедал 10-12 порций.

Раньше Лукашенко из Болбасово не летал. Как там появился новый аэродром?

В Александрии под нужды Лукашенко оборудована вертолетная площадка. Но если по стране он может передвигаться на этом летательном аппарате, то для визитов за границу нужен самолет.

В Болбасово во времена СССР существовал засекреченный военный аэродром. Со временем он пришел в упадок, но продолжал использоваться местным «Оршанским авиаремонтным заводом».

В 2010-х власти решили с помощью приближенных бизнесменов создать мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша», под нужды которого нужно модернизировать аэродром в Болбасово.

На реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и строительство вспомогательных зданий было выделено порядка 19,5 миллиона долларов – кредит выдал «Банк развития».

Важная деталь: сообщалось, что погашать кредит будут на 65% из государственного бюджета, еще на 35% – за счет государственного внебюджетного фонда гражданской авиации.

В 2019 году Лукашенко вновь, как в детстве, приехал в Болбасово на велосипеде и поинтересовался строительством взлетно-посадочной полосы.

Аэродром под названием «Орша» официально открыли в конце 2020 года. С тех пор здесь приземляется Boeing Лукашенко. Впервые его заметили в Болбасово в декабре 2020 года. Летом следующего года диктатор Беларуси вылетел отсюда на встречу с Владимиром Путиным.

В июне текущего года Лукашенко в очередной раз вылетел в Россию из Болбасово.

Как аэродром связан с бизнесом?

Вернемся к официальной версии: аэродром в поселке модернизировали и расширили для нужд логистического комплекса «Бремино-Орша». Но вопрос, почему решили развивать такой бизнес именно здесь, ведь в Беларуси хватает как военных, так и гражданских аэродромов – последние есть в каждом областном центре и страдают из-за малой нагрузки.

Например, аэропорт в Могилеве, который к тому же находится вне границ областного центра. Но от него до Александрии целый час езды на автомобиле…

Информации о загрузке аэродрома «Орша» в открытых источниках отыскать не удалось. Но после его открытия ресурс Infotrans.by писал: главный вопрос, который возникнет после ввода в эксплуатацию этого объекта, как притянуть в аэропорт регулярные грузопотоки. Грузопотоки из Азии успешно обрабатывают европейские авиахабы, аэропорт Минск консолидирует совсем небольшой грузопоток. Поэтому вопрос в реальных грузопотоках и контрактах остается открытым. Пока Беларусь не стала авиахабом для транзитных грузов. Развивать такие проекты нужно имея 2-3 реальных заказчика или инвестора. Причем для регулярки нужен и экспорт, и импорт, а также генеральных грузов (промышленное оборудование и запчасти к ним).

Добавим, что летом 2021 года компания «Бремино групп» попала под западные санкции. Как ее владельцы в условиях ограничений (напомним также, что европейское небо закрыто для белорусских самолетов) собираются развивать бизнес – загадка.

Но, как видим, аэродром в Болбасово приспособили не только под грузовые авиарейсы, но и гражданские. Правда, регулярно пользуется им, похоже, только один человек – Лукашенко.

В целом эта история очень напоминает ситуацию с Дворцом Независимости: во время его строительства руководитель страны категорически отвергал, что это будет его новая резиденция и уверял, что комплекс будут открыт для всех белорусов.

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