Российская журналистка вскрыла вены в СИЗО 2 16.09.2022, 21:50

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Мария Пономаренко

В апреле журналистку арестовали по делу о фейках об армии РФ.

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, арестованная по делу о фейках о российской армии, вскрыла вены в СИЗО, сообщает РБК со ссылкой на телеграм-канал издания.

Пономаренко арестовали в конце апреля из-за публикации в «Телеграме» про драмтеатр в Мариуполе. 6 сентября ее на неделю поместили в карцер за то, что она разбила окно в камере. Как пишет RusNews, администрация СИЗО решает вопрос о повторной отправке журналистки в карцер, но уже за другое нарушение.

По данным издания, в СИЗО состояние Пономаренко ухудшилось. У женщины ранее диагностировали клаустрофобию, а в камере, где она содержится, окна оказались заклеенными, поэтому журналистка разбила одно из них. «Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, — это я сама», — сказала Пономаренко в суде.

Журналистка также сообщила, что две ее несовершеннолетние дочери испытывают проблемы из-за разлуки с матерью. «Получая такие письма, мне здесь тяжело сохранять самообладание, это влияет на мое состояние. Я считаю необоснованной мою изоляцию от моих детей, в целом от общества», — заявила она.

Защита настаивает, что Пономаренко нуждается в медицинской психотерапевтической помощи, которая не может быть предоставлена в условиях СИЗО. Адвокат Дмитрий Шитов просил перевести журналистку под домашний арест. Он заявил, что его доводы в первой инстанции не попали в протокол судебного заседания и не были учтены.

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