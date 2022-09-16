Украина разорвала соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области образования
- 16.09.2022, 22:06
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Соглашение было подписано в 1992 году.
Кабмин принял постановление о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в области образования, среди участников которого значатся Россия и Беларусь.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
В сообщении министерства указано, что решение принято «в связи с беспрецедентным широкомасштабным вооруженным вторжением России на территорию независимой Украины и его активной поддержкой республикой Беларусь».
Соглашение о сотрудничестве в области образования было подписано в Ташкенте 15 мая 1992 года.