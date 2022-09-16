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Украина разорвала соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области образования

  • 16.09.2022, 22:06
  • 1,132
Украина разорвала соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области образования

Соглашение было подписано в 1992 году.

Кабмин принял постановление о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в области образования, среди участников которого значатся Россия и Беларусь.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В сообщении министерства указано, что решение принято «в связи с беспрецедентным широкомасштабным вооруженным вторжением России на территорию независимой Украины и его активной поддержкой республикой Беларусь».

Соглашение о сотрудничестве в области образования было подписано в Ташкенте 15 мая 1992 года.

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