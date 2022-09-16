Правительство РФ доедает резервы 1 16.09.2022, 22:15

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Запасы на счетах российского бюджета рухнули вдвое за 4 месяца.

Столкнувшись с резким падением сборов всех ключевых налогов и заморозкой средств ФНБ, правительство России «распечатало» единственный доступный источник резервов — рубли, накопленные на банковских счетах, пишет The Moscow Times.

«Денежная подушка», которую Минфин хранит в кредитных организациях на депозитах и по договорам репо, стремительно сокращается с начала лета и за последние четыре месяца «сдулась» вдвое, следует из данных Федерального казначейства.

Из 5,62 трлн рублей, которые бюджет держал в банках на середину мая, к 1 августа осталось 3,699 трлн рублей, на 1 сентября - 3,1 трлн рублей, на 16 сентября - 2,59 трлн.

«Проедать» рублевые резервы Минфин начал в июне, а затем процесс резко ускорился в июле, когда несырьевые доходы бюджета обвалились рекордно за 10 лет, а в бюджете образовался дефицит почти на триллион рублей.

Накопленным итогом за три летних месяца «дыра» в федеральной казне достигла 1,482 трлн рублей. В результате практически весь профицит, накопленный в первой половине года, растаял: из 1,589 трлн рублей к началу сентября осталось 131 млрд.

Бюджет трещит по швам, поскольку доходы снижаются, а война требует расходов, говорит Янис Клюге, старший научный сотрудник немецкого Института международных отношений и вопросов безопасности.

Изначально российские власти закладывали на 2022 год 3,5 триллиона рублей по статье «национальная оборона», но уже в сентябре, скорее всего, расходы превысили этот уровень, оценивает Клюге. Из его расчетов следует, что на военную машину потратили на 75% больше, чем годом ранее (2,06 трлн за январь-сентябрь 2021).

По данным Минфина на август, доходы бюджета год к году просели на 10% в номинальном выражении и почти на 25% - в реальном (если учесть инфляцию). С учетом планов нарастить расходы, которые озвучит президент Владимир Путин, к концу года в казне образуется дефицит на 3,5 трлн рублей, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Таким образом, даже если Минфин потратит все накопленные в банках рубли, этого не хватит, чтобы покрыть разрыв.

Вероятно, основным источником финансирования станет ФНБ, предполагает Орлова. Власти с марта задействуют деньги фонда, который копили пять лет за счет доходов от нефти дороже 40 долларов за баррель. В общей сложности почти 500 млрд рублей получили из ФНБ госструктуры, включая «Аэрофлот», Газпромбанк и ДОМ.РФ.

Но эти расходы - по сути просто денежная эмиссия, отмечает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит и автор MMI. Рубли возникают в ФНБ в результате конвертации валюты: с мая по сентябрь фонд «похудел» на 2,396 млрд евро, 252 млн фунтов стерлингов и 41,556 млрд японских иен. Продать эту валюту на рынке за рубли Минфин не может из-за санкций, и операции проводятся через ЦБ.

«ЦБ попросту переписывает валюту, принадлежащую Минфину, на свои счета, выдавая ему свежеотпечатанные рубли, — объясняет Суворов. - Нынешнее расходование фонда абсолютно не отличается от финансирования бюджетного дефицита Центробанком напрямую».

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