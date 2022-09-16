Поездка в такси обернулась для минчанки ущербом в 800 рублей 16.09.2022, 22:30

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Жительница столицы забыла в машине свои вещи.

Минчанка заявила в Партизанское РУВД о том, что у нее пропали мобильный телефон и сумка.

Как сообщает телеграм-канал столичной милиции, женщина пояснила, что обнаружила их пропажу после поездки в такси.

Сотрудники УГРО выяснили, что забытый минчанкой телефон присвоил 40-летний водитель такси. Сумку он выбросил в кусты через окно автомобиля.

Ущерб оценен в 800 рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу.

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