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Военный эксперт: Крымский мост в ожидании своего часа

  • 16.09.2022, 22:37
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Военный эксперт: Крымский мост в ожидании своего часа

ВСУ ждут ракеты типа ATACMS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят по Крымскому мосту, когда получат необходимые для этого дальнобойные ракеты, такие как ATACMS.

Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов, отвечая на соответствующий вопрос.

«Крымский мост в ожидании своего часа. Сразу скажу: будет вооружение – будут удары по Крымскому мосту. Ждем прихода ракет типа ATACMS или каких-нибудь других аналогов», – заявил он.

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